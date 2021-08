Fransergio, il Bordeaux trova l’erede di Basic: la Lazio può chiudere per il croato

La Lazio si avvicina a Basic : il Bordeaux ha trovato il sostituto del centrocampista croato, che Sarri aspetta a Roma prima dell’inizio del campionato. Nelle ultime ore, il club francese ha preso Fransergio , brasiliano del Braga : cinque milioni più due di bonus. Accordo definito anche con il giocatore, che ha ottenuto un ingaggio da 500.000 euro per quattro stagioni e si prepara a lavorare con Vladimir Petkovic , scelto dal nuovo presidente Gerard Lopez per provare a rilanciare il Bordeaux, stretto nel tunnel di una grave crisi finanziaria e ripescato a sorpresa in Ligue 1 dopo essere stato retrocesso d’ufficio il 2 luglio proprio a causa dei debiti.

Lo scenario

Toma Basic si è promesso da tempo alla Lazio: ha un contratto che scade nel 2022, non vuole rinnovarlo e i Girondins non possono permettersi di perderlo a parametro zero. Neppure l’arrivo di Petkovic, che ha lasciato la panchina della Svizzera dopo l’ottimo Europeo, ha fatto cambiare idea a Basic. Lotito aspetta la cessione di Correa per chiudere la trattativa: passaggio decisivo, quello legato alla partenza dell’argentino, per sbloccare la questione dell’indice di liquidità e poter agire sul mercato.

L'erede

Fransergio è un jolly di centrocampo: mediano o mezzala, in base alle necessità. Ha trent’anni, si è distinto nel Braga per la regolarità di rendimento e la capacità di pilotare il reparto. E’ cresciuto nell’Atletico Paranaense, è nato a Rondonópolis il 18 novembre del 1990: forza atletica (un metro e 87), senso della posizione, dinamismo, 110 partite e 16 gol nel Braga in Primeira Liga e nelle coppe. In Europa League, nella scorsa stagione, aveva affrontato la Roma, uscendo nei sedicesimi di finale. Ha giocato anche nell’Internacional, nel Criciuma, nel Ceará, nel Guaratinguetá e nel gennaio del 2014 era stato portato in Portogallo dal Maritimo. Nel 2017, con la regia del manager Jorge Mendes, era passato al Braga per un milione e 250.000 euro. Fransergio è stato il migliore in campo, sabato scorso, in occasione dell’esordio in campionato del Braga, che ha vinto per 2-0 sul campo del Maritimo. Ora si prepara a volare a Bordeaux per le visite mediche, mentre Basic ha capito che il suo arrivo alla Lazio può finalmente concretizzarsi.