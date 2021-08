Ahmedhodzic sogna la Serie A: lo cercano Napoli, Lazio e Atalanta

All’Europeo ha marcato Mbappé , è stato il suo esame di laurea: ha spento ogni lampo dell’asso francese, puntando sull’anticipo e sulla rapidità, senza sbandare mai. Anel Ahmedhodzic può arrivare in Italia negli ultimi giorni di mercato, ma il colore della sua nuova maglia è un piccolo mistero. Tre trattative incrociate, il difensore centrale aspetta un segnale dal Malmö . Gasperini lo cerca, pensa di poterlo trasformare in un altro Romero , ceduto al Tottenham per cinquanta milioni più cinque di bonus: l’ Atalanta è stato il primo club italiano a entrare in azione. In corsa, poi, c’è il Napoli , ma l’acquisto del bosniaco è condizionato da Manolas : se il greco accetterà l’offerta dell’ Olympiacos , Giuntoli proverà ad accelerare per Ahmedhodzic. A rendere più incerto lo scenario è stato l’inserimento della Lazio, alla ricerca di un giovane di valore come alternativa di Luiz Felipe . Ma anche qui l’affare è legato alla cessione di Vavro , seguito dall’ Almeria e dal Torino .

Ahmedhodzic ha il doppio passaporto

Ha ventidue anni, è nato a Malmö il 26 marzo del 1999, ma ha scelto la nazionale bosniaca, rispettando le origini del suo papà Mirsad, mentre la mamma è svedese. Gioca sul centro-destra, quasi sempre in una difesa schierata a quattro. Forza atletica, un metro e 92, ma anche velocità e agilità, senso della posizione, anticipo, chiusure pulite. È ambizioso, spinge per giocare in Italia, ma prima vuole centrare con il Malmö la qualificazione alla fase a gironi di Champions: decisivo l’appuntamento di domani sera, alle 21, in Bulgaria, contro il Ludogorets, battuto per 2-0 nel playoff d’andata.

In Inghilterra Ahmedhodzic ha fatto un'esperienza importante

Ahmedhodzic è cresciuto e ha studiato in Svezia. Ha iniziato a giocare nella scuola-calcio del Malmö. Ma nel 2015, a sedici anni, ha preso l’aereo per l’Inghilterra ed è entrato nell’accademia del Nottingham Forest. Un’esperienza preziosa, formativa, un primo approccio con il professionismo, arricchito dal debutto in Championship contro il Newcastle: a lanciarlo fu il tecnico Philippe Montanier. Nel 2019 è tornato in Svezia per legarsi ancora al Malmö e il 2 giugno ha esordito in campionato nel derby vinto per 1-0 contro l’Helsingborg: l’allenatore era Uwe Rösler. Qualche giorno più tardi è stato ceduto in prestito all’Hobro, club danese allenato da Peter Sörensen: diciannove partite nella Superligaen e un gol all’Esbjerg.

Ahmedhodzic in passato è stato vicino al Chelsea

Da gennaio del 2020 è tornato al Malmö e ha vinto subito il titolo, diventando uno dei pezzi pregiati della squadra di Jon Dahl Tomasson, ex attaccante del Feyenoord e del Milan. Maglia numero 15, 64 partite e 3 gol, tutti nell’Allsvenskan, la serie A svedese. Costa quattro milioni, ha un contratto fino al 31 dicembre del 2023. Nel 2020 è stato premiato come miglior difensore e miglior giovane del campionato. In passato era stato vicino anche al Chelsea. Il suo procuratore è Markus Rosenberg.