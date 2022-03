Amadou Onana, l’oro del Lille dopo Leão, Osimhen e Renato Sanches

In Ligue 1 , nella classifica delle plusvalenze, al primo posto c’è il Lille : 447 milioni in nove anni e mezzo, dalla cessione di Eden Hazard al Chelsea nel 2012 a quella di Jonathan Ikoné alla Fiorentina nello scorso gennaio. Vendere è un’arte nella politica del club francese, dove il business conta più dei trofei e del 4-3-3. L’ultima scoperta per il mercato si chiama Amadou Onana . Non ha legami di parentela e neppure di passaporto con André , il portiere camerunese dell’ Ajax che ha già firmato per l’ Inter e ha effettuato le visite mediche a Milano , dove si trasferirà a luglio. Amadou ha origini senegalesi, ma ha scelto la nazionalità belga e gioca nel Lille: mediano-regista, vent’anni, fisico alla Zakaria , un metro e 95, i suoi dirigenti sono convinti che ripeterà la scalata di Osimhen , Leão , Maignan e Renato Sanches .

L'oro del Belgio Under 21

Il Lille non sbaglia quasi mai quando investe. Il segreto è in uno staff di osservatori che copre ogni area: migliaia di relazioni nel database, schede che riguardano anche gli under 15. Amadou Onana disegna il gioco, detta i tempi della manovra, è il classico play che accende il motore di una squadra. Costruisce e tampona, recupera e distribuisce tanti palloni. E’ il nuovo gioiello del Belgio Under 21 insieme con Yari Verschaeren, vent’anni, mezzala dell’Anderlecht e un modello di riferimento: Kevin De Bruyne. In nazionale ha compiuto progressi sotto la guida di Jacky Mathijssen.

Da Dakar a Waregem

Intelligenza tattica, senso della posizione, potenza: è nato a Dakar il 16 agosto del 2001, è arrivato in Belgio da bambino con i genitori, è cresciuto nello Zulte Waregem e nel 2017 si è spostato in Germania, proseguendo il periodo di formazione nell’Hoffenheim e poi nell’Amburgo, dove è stato allenato anche dall’ex centravanti Horst Hrubesch e nella scorsa stagione ha esordito nella Zweite Liga (venticinque partite e due gol). Il Lille lo ha preso in estate: sette milioni sul tavolo per portarlo in Francia e fargli firmare un accordo fino al 2026. In Ligue 1 è stato utilizzato ventuno volte da Jocelyn Gourvennec, sei da titolare. In Coppa ha segnato una doppietta al Lens. Sette presenze in Champions, si è fatto ammirare nell'andata degli ottavi contro il Chelsea. Prima che il Lille definisse l’accordo con l’Amburgo, Onana era stato corteggiato anche dal Napoli.