Gonçalo Ramos, il Benfica lo blinda con una clausola da 120 milioni

La contestazione dei tifosi, il terzo posto in campionato (a -15 dal Porto ), l’esonero di Jorge Jesus alla fine di dicembre dopo i contrasti con Pizzi (ora in prestito all’ Istanbul Basaksehir ) e l’ammutinamento dei giocatori, il clima elettrico intorno al nuovo tecnico Nelson Verissimo , che guidava la squadra B, scelto ad interim e poi confermato: il Benfica sta attraversando una delle stagioni più spinose e confuse dei suoi 118 anni di vita. Le uniche emozioni sono arrivate dalla Champions (un sogno spezzato nei quarti di finale contro il Liverpool ) e dal derby vinto domenica sera in casa dello Sporting Lisbona (2-0, gol di Darwin Núñez e Gil Dias , ex Fiorentina ). E ora? Rui Costa , eletto presidente lo scorso 10 ottobre, il 34° nella storia, sta già lavorando per il futuro. Ma per pianificare ogni mossa servirà prima qualche cessione, nel pieno rispetto di un club che continua a trovare le sue risorse da un vivaio di grande valore. E il primo nome della lista, tra i talenti in ascesa, potrebbe essere quello di Gonçalo Ramos , attaccante, classe 2001, ventuno anni il 20 giugno, un metro e 85, sette gol in ventisei partite di Primeira Liga e uno (al Liverpool) in Champions. Rui Costa lo ha blindato con un contratto fino al 2026 che prevede una clausola da 120 milioni.

IL PORTOGALLO UNDER 21 - Seconda punta, ricorda un po’ l’ex milanista André Silva. E’ entrato nei ragionamenti della Roma e di Tiago Pinto. Undici gol in quindici partite con il Portogallo Under 21 di Rui Jorge. Tocco elegante, sponde, tiro, potenza, eleganza, altruismo. E’ nato ad Almodovar, ha cominciato a giocare nella scuola dell’Olhanense: era il 2009. Poi è passato al Loulé e nel 2013 è stato preso da Benfica, quando aveva dodici anni. Il 21 luglio del 2020 ha esordito in Primeira Liga al posto di Pizzi. Doppietta in tre minuti e vittoria per 4-0 sul campo del Desportivo das Aves. Nel 2020 è stato il capocannoniere della Youth League, la Champions Under 20: otto gol e la finale persa per 3-2 con il Real Madrid di Raul Gonzalez Blanco. A inserirlo in prima squadra è stato Jorge Jesus. Ora gioca in coppia con l’uruguaiano Darwin Núñez, 22 anni, ex Peñarol e Almeria, che ha segnato 25 gol in Primeira Liga e viene considerato il possibile erede di Luis Suarez.