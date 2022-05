Moses Simon e l’exploit del Nantes in Coppa di Francia

Antoine Kombouaré è stato il primo allenatore del Paris Saint Germain guidato dallo sceicco del Qatar. Fu sostituito dopo pochi mesi, alla fine di dicembre del 2011, da Carlo Ancelotti. Ora ha vinto la Coppa di Francia con il Nantes, dove in tempi recenti avevano lavorato Sergio Conceição e Claudio Ranieri. Ha battuto in finale il Nizza: 1-0, gol di Ludovic Blas su rigore. Il Nantes non conquistava un trofeo dal 2001, quando diventò campione in Ligue 1: era la squadra di Landreau e Armand, di Carriere e Ziani, di Moldovan e Monterrubio, autore di dodici reti. L’allenatore era Raynald Denoueix.