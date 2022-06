Mudryk, ecco l’ucraino che piace alla Juve

I dubbi di Angel D i Maria , dopo la telefonata ricevuta dal Barcellona e da Xavi , hanno spinto la Juve a cautelarsi e a cercare altre soluzioni nel ruolo di ala. Non c’è solo David Neres , brasiliano dello Shakhtar , un’altra delle scoperte del supermarket Ajax . L’idea nuova porta sempre in casa del club ucraino: è Mychajlo Mudryk , due gol e sette assist nella squadra che era allenata da De Zerbi , prima che scoppiasse la guerra. E’ uno dei giovani emergenti nell’ Europa dell’Est, ha ventuno anni. E’ entrato nella nazionale di Oleksandr Petrakov , che ha sfiorato la qualificazione al Mondiale in Qatar perdendo la finale dei playoff contro il Galles di Bale . La Juve lo ha fatto seguire, ha raccolto ottime relazioni su Mudryk, un metro e 75, corsa e intensità, un caschetto di capelli biondi alla Nedved .

IL PREZZO E LE MOSSE DEL BAYER - Costa nove milioni, ma lo Shakhtar può cederlo in prestito con diritto di riscatto. Un’operazione dai costi contenuti. Non interessa soltanto alla Juve, Mudryk ha ricevuto un’offerta anche dal Bayer Leverkusen. E’ nato a Krasnograd il 5 gennaio del 2001, è molto religioso, sul lato sinistro del collo ha un tatuaggio con una scritta in inglese: "Only Jesus", "solo Gesù". Ha cominciato a giocare nel Metalist e nel Dnipro. Lo Shakhtar lo ha inserito nel suo settore giovanile sei anni fa, nel 2016. De Zerbi lo ha promosso durante il ritiro estivo, Mudryk rientrava dalla stagione in prestito al Desna Cernihiv. Dribbling, velocità, resistenza, un lavoro prezioso in copertura: ha i lampi di un attaccante esterno e la generosità di un centrocampista attento agli equilibri tattici. Ha un contratto fino al 2026. Non resterà allo Shakhtar. Il Bayer Leverkusen aspetta una risposta. La Juve riflette. Dipenderà da Di Maria.