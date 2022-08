Takefusa Kubo, il giapponese che ha fatto innamorare la Real Sociedad

E’ stato accolto come un ambasciatore, Takefusa Kubo, primo giapponese nella storia della Real Sociedad. E’ arrivato a San Sebastian il 19 luglio: giro della città, selfie, maglia numero 14 (una delle più vendute negli store del club basco), la firma sul contratto fino al 2027. E dopo ventisei giorni, alla vigilia di Ferragosto, nella domenica del debutto nella Liga, ha fatto subito la differenza: suo il gol della vittoria per 1-0 sul campo del Cadice. In Spagna lo aveva portato il Real Madrid. L’idea era stata di Florentino Perez nell’estate del 2019: un’operazione tecnica, ma anche di marketing. Il mitico Bernabeu, però, lo ha conosciuto solo da avversario. E’ stato ceduto in prestito al Maiorca, al Villarreal e al Getafe: sette gol e sette assist in 94 partite di campionato.