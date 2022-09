Borna Sosa e i contratti saltati con Inter e Atalanta

La telefonata giusta non è arrivata. Borna Sosa ha dovuto aspettare le otto di sera del primo settembre per capire che sarebbe rimasto allo Stoccarda . È stato Fali Ramadani , il suo procuratore, a spiegargli che l’appuntamento con l’ Italia e la Serie A era saltato. Gasperini aveva pensato di portarlo all’ Atalanta , Inzaghi lo voleva all’ Inter al posto di Gosens , se il tedesco fosse andato al Bayer Leverkusen nelle ultime ore di mercato. Invece, dopo un tour virtuale, il terzino sinistro si è ritrovato ancora allo Stoccarda. Forse solo fino a gennaio, perché la candidatura di Borna Sosa potrebbe tornare di attualità.

GLI ASSIST SONO 23 - Croato, 24 anni, un metro e 87, è il re degli assist in Bundesliga, soprattutto adesso che Kostic - considerato il principe dei cross - ha lasciato l’Eintracht per sposare la Juve. Ha costruito 23 gol in 87 partite con lo Stoccarda. Dalla sua fionda nascono tante soluzioni di gioco. Gasperini lo aveva promosso. E anche Inzaghi lo riteneva un esterno perfetto per il suo 3-5-2, in grado di rendere meno traumatico il distacco da Perisic, che si è svincolato e ha raggiunto Conte al Tottenham.

L’ALLENATORE ITALO-AMERICANO - Borna Sosa è cresciuto nella Dinamo Zagabria, il club della città in cui è nato il 21 gennaio del 1998. È arrivato in Germania, allo Stoccarda, nell’estate del 2018: il suo cartellino era costato sei milioni, ora i dirigenti tedeschi ne chiedono venticinque. Forza atletica, potenza, intensità nella corsa, sulla fascia pennella palloni al bacio per gli attaccanti. È stato decisivo per la salvezza ottenuta nella scorsa stagione dalla squadra allenata dall’italo-americano Pellegrino Matarazzo. Ha un contratto fino al 2025 ed è il giocatore dello Stoccarda che vale di più insieme con il greco Mavropanos, difensore centrale, tra le rivelazioni della Bundesliga, e la mezzala congolese Silas.