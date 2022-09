Ferran Jutglà, dal Barcellona B alla maglia numero 9 del Bruges

I tifosi del Bruges continuano a mandare messaggi di affetto a De Ketelaere, gli scrivono sui social e lo seguono con la maglia del Milan. Ma non soffrono di nostalgia, perché vendere i pezzi pregiati è una regola antica per il Bruges. E poi il presente sta regalando emozioni, nonostante si fosse prospettato il rischio di un anno di transizione, dopo la partenza di De Ketelaere e le cessioni di Openda al Lens e Nsoki all’Hoffenheim. Il Bruges ha scalato subito la montagna della diffidenza. In estate ha dovuto rinunciare anche all’allenatore: l’olandese Schroeder ha firmato con l’Ajax ed è stato sostituito da Hoefkens. Tanti cambiamenti, ma sta lottando lo stesso per il titolo (19 punti, secondo posto in campionato, a 5 dall’Anversa) e in Champions è in testa al gruppo B dopo le due vittorie contro il Bayer Leverkusen e il Porto. Esaltante l’avvio di Skov Olsen, che a Bologna aveva faticato a ingranare: il danese, nel 4-3-3, si muove sulla fascia destra, ha segnato quattro volte nella Jupiler Pro League e martedì sera in Europa in casa del Porto, battuto per 4-0.