Bøving, due gol e un messaggio alla Lazio

William Bøving ha complicato i piani della Lazio in Europa League. Due gol in quarantotto minuti allo stadio Olimpico, uno di destro e l’altro di sinistro, per consentire allo Sturm Graz di rimontare la squadra di Sarri e mandare un messaggio ai naviganti. C’è una nuova generazione, in Danimarca, che può rappresentare un polo di riferimento per quei club che vogliono investire sui giovani e tenere in equilibrio i bilanci. Bøving è arrivato in Austria a poche ore dalla chiusura del mercato: è costato due milioni e mezzo. Giocava nel Copenhagen con Rasmus Hojlund, preso dall’Atalanta e molto apprezzato da Gasperini. Centravanti oppure ala sinistra: eleganza e agilità, un metro e 76, maglia numero 15, dribbling e tempi di inserimento. Rapido e sfrontato. Ha diciannove anni, ha studiato e si è diplomato all’Øregård Gymnasium. Si è fatto scoprire contro la Lazio, ha segnato anche in campionato all’Austria Vienna. La Danimarca viene monitorata dai club stranieri. Il Lipsia, finanziato dalla Red Bull, si è assicurato Maurits Kjaergaard, classe 2003, regista o mezzala. L’Ajax segue i progressi di Mohamed Daramy (2002), ala sinistra, in prestito al Copenaghen. Nel Midtjylland si sta facendo ammirare Gustav Isaksen (2001), attaccante esterno, due gol in Europa League contro la Lazio e il Feyenoord.