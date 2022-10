Dovbyk, dall’Ucraina al sogno della Serie A

Aspetta il mercato di gennaio per conoscere il suo futuro. Il Dnipro gli ha fatto una promessa: quella di cederlo se arriverà una proposta concreta. Artem Dovbyk, centravanti ucraino, aveva accarezzato in estate l’idea di giocare in Italia. Si era immaginato prima nel Bologna, vicino ad Arnautovic, e poi con la maglia della Salernitana. Trattative sfumate, forse solo un appuntamento con la Serie A rinviato di qualche mese, perché Dovbyk continua a segnare con grande regolarità: sei gol in sette partite di campionato, quattro reti in quattro gare di Conference League.