Thielmann, dall’idolo Podolski alla Germania Under 21

Tutto si decide in famiglia: ha scelto i genitori come manager, sono loro a occuparsi dei rapporti con il Colonia, del mercato e di un contratto che scade nel 2024. Jan Thielmann è un’ala destra da 4-3-3 o 4-2-3-1: vent’anni, dribbling, fantasia, velocità, un lavoro di sostanza anche in copertura. Gioca nella nazionale tedesca Under 21, costa nove milioni, è uno dei giovani emergenti della Bundesliga. L’argomento del rinnovo è fermo e questo scenario sta aprendo la strada a diverse soluzioni, anche se Thielmann - un gol all’Eintracht e due assist in dieci partite di campionato - non ha intenzione di creare strappi con il Colonia e di andare via gratis. Una questione di rispetto e di riconoscenza, perché dal 2017 vive nel college del club, è cresciuto con il mito di Podolski e negli uffici della società, al numero 1 di Franz-Kremer-Allee, ha sempre trovato stima e affetto.