Noppert, da portiere di riserva nel Foggia a obiettivo dell’Ajax

Nel Foggia restava in tuta, era una riserva, ora è in prima fila per diventare il nuovo portiere dell’Ajax. Ecco la storia di Andries Noppert, che si è rilanciato in grande stile nell’Heerenveen ed è stato scelto come titolare nella nazionale olandese da Van Gaal durante il Mondiale in Qatar. Ha ventotto anni, è alto due metri e 0,3, i compagni lo chiamano “wolkenkrabber”, il grattacielo. Il 30 gennaio del 2018 fu preso gratis dal Foggia, in serie B, l’allenatore era Giovanni Stroppa. Era stato lasciato libero dal Nac Breda. Andava in panchina, il titolare era Enrico Guarna. In Puglia si è fermato diciotto mesi. Solo otto partite. Nel 2019 si è svincolato ed è tornato in Olanda: Dordrecht, Go Ahead Eagles e nella scorsa estate ha firmato con l’Heerenveen, quasi un bacio del destino. Perché in Eredivisie, nella squadra del tecnico Kees Van Wonderen, si è preso la scena e gli applausi. Quattordici partite e tredici gol subiti.