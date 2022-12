Nketiah, la scelta dell’Arsenal dopo l’infortunio di Gabriel Jesus

Anche ieri si è svolta una riunione di mercato negli uffici dell’ Arsenal tra il tecnico Arteta e il direttore sportivo Edu . Gabriel Jesus è stato operato al ginocchio destro dopo l’infortunio riportato con il Brasile durante il Mondiale , nell’ultima partita della fase a gironi contro il Camerun . Mancherà tre mesi, fino a marzo. Un colpo duro per l’Arsenal, in testa al campionato inglese con cinque punti di vantaggio sul Manchester City .

STRATEGIE - Le riflessioni di Arteta e Edu sono legate al mercato. Gabriel Jesus è arrivato nella scorsa estate dal City, dopo che Guardiola aveva deciso di prendere Erling Haaland e Julian Alvarez. Splendido l’impatto nell’Arsenal, è stato il brasiliano a nutrire la brillante partenza dei Gunners: cinque gol e sei assist in quattordici partite. Il ds Edu, per gennaio, può contare su un budget di quaranta milioni. Ha quasi chiuso la tratattiva con lo Shakhtar per il trequartista ucraino Mychajlo Mudryk. E in base ai tabloid londinesi sta seguendo gli sviluppi che riguardano il rapporto tra Milinkovic e la Lazio: il contratto scade nel 2024 e il manager Kezman continua a prendere tempo davanti alla proposta di rinnovo presentata da Lotito.

DOPPIA STRADA - L’argomento caldo ruota intorno al mercato dei centravanti. Arteta e Edu stanno valutando una serie di possibilità: è stato proposto Choupo-Moting del Bayern. Ma l’idea di base, almeno in vista della ripresa della Premier, in programma il 26 dicembre, nel classico Boxing Day, è quella di puntare su Eddie Nketiah, ventitré anni, sedici gol in diciassette partite con l’Inghilterra Under 21. L’Arsenal giocherà alle 20.30 all’Emirates Stadium contro il West Ham. Nketiah dovrebbe partire titolare. Sarà sotto esame anche il 31 dicembre nella sfida con il Brighton e il 3 gennaio con il Newcastle. Tre partite fondamentali per Nketiah, in attesa che Arteta e Edu prendano una decisione definitiva sulla possibilità di acquistare una nuova punta dopo l’infortunio di Gabriel Jesus.

GENITORI GHANESI - Nketiah è un figlio dell’Academy, fu preso dai Gunners nel 2015, dopo che aveva iniziato a giocare nei baby del Chelsea. I genitori sono ghanesi. L’attaccante è nato a Londra il 30 maggio del 1999: un metro e 76, tecnica raffinata e velocità. Nello scorso campionato aveva segnato cinque gol in ventuno partite. In questa stagione, invece, si è fatto notare con due reti in Europa League e una in Coppa di Lega. Ora lo aspetta un esame difficile: sostituire Gabriel Jesus.