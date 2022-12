Gourna-Douath sulla strada di Camavinga e Tchouaméni

La Francia non si ferma a Camavinga e Tchouaméni, protagonisti nel Mondiale in Qatar con il ct Deschamps e blindati dal Real Madrid con clausole faraoniche: il primo costa settecento milioni, il secondo può andare via solo pagando un miliardo. La Ligue 1 continua a investire sui giovani. Una strategia avvalorata dai risultati, non solo sportivi ma anche economici, perché i bilanci sono tornati in equilibrio dopo i disastri provocati dalla pandemia. A parte il Paris Saint Germain, nutrito dal fondo sovrano del Qatar, tutti gli altri club - dall’Olympique Lione al Reims - sono riusciti a riportare i conti nei giusti parametri anche grazie all’autofinanziamento e alla cessione di qualche talento.