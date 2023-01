Ecco Estevão Willian, ha 15 anni e lo chiamano Messinho

Da Vinicius Junior a Rodrygo , da Camavinga a Tchouaméni : ecco la nuova gioventù del Real Madrid , che ha cambiato politica già da un po’ di tempo. Stop alla ricerca dei grandi nomi, come avveniva in passato, quando sul tappeto rosso del Bernabeu sfilavano campioni come Kakà e Beckham . Ormai si investe sui giovani di valore: questa la linea decisa dal presidente Florentino Perez , che si è assicurato - prima di Natale - anche l’ultima perla del calcio brasiliano. Settantadue milioni per Endrick , sedici anni, attaccante del Palmeiras , guidato dalla presidentessa Leila Pereira : sessanta per il cartellino e dodici di bonus. Accordo firmato. Il ragazzo continuerà a giocare in Sudamerica e si trasferirà a Madrid nell’estate del 2024, quando sarà diventato maggiorenne.

ASTA PER MESSINHO - Perez non si è fermato a Endrick. Nella lunga trattativa con il Palmeiras, il finanziere ha strappato una promessa anche per arrivare in futuro a Estevão Willian, classe 2007, quindici anni, ala destra che incanta nel vivaio del club paulista. Il 7 dicembre ha firmato un contratto con una clausola da ottanta milioni. Gli osservatori del Real lo hanno scoperto durante la “Copinha”, il torneo giovanile più prestigioso organizzato in Brasile, ma Estevão Willian piace anche al Paris Saint Germain e al Barcellona. Un metro e 70, mancino, invenzioni, numeri da circo. I compagni, nel Palmeiras, lo chiamano Messinho, per il suo stile di gioco e la capacità di nascondere il pallone ai suoi avversari. Il complimento più suggestivo, perché in tanti gli riconoscono uno stile che ricorda quello di Leo. ?

TROFEI E SPONSOR - Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves, questo il suo nome completo, è nato il 24 aprile del 2007 a Franca, provincia di San Paolo. Ha iniziato a giocare nella scuola calcio del Cruzeiro. A dieci anni era stato già ribattezzato Messinho. Ha firmato un contratto pubblicitario con la Nike. Dal 6 maggio del 2021 vive e si allena nel centro sportivo del Palmeiras, club con il quale ha vinto il Torneo Paulista Under 15 e Under 17, oltre alla Coppa do Brasil e al Brasileiro Sub-17. Real Madrid, Paris Saint Germain o Barcellona: Messinho non ci pensa, continua a divertirsi con gli amici del Palmeiras e la playstation.