Evan Ferguson: il 4-2-3-1 di De Zerbi e il Brighton delle meraviglie

The house of the fun, la casa del divertimento. Ecco come i tifosi del Brighton hanno definito il Falmer Stadium , dove Roberto De Zerbi - dal 18 settembre - ha cambiato prospettiva al percorso dei Seagulls . Sesto posto in Premier : ventinove punti in diciannove partite, da quando il tecnico bresciano ha sostituito Graham Potter , chiamato dal Chelsea dopo l’esonero di Thomas Tuchel . L’obiettivo è quello di soffiare la quarta poltrona al Tottenham : Conte è a +7, ma il Brighton deve recuperare tre gare rispetto agli Spurs . Non è l’unico traguardo: De Zerbi prepara anche la semifinale di Coppa d’Inghilterra con il Manchester United a Wembley , in programma il 22 aprile. A Ten Hag ha inviato un messaggio: “Non andremo lì per fare i turisti, ma per superare il turno”, ha sottolineato dopo il 5-0 al Grimsby Town , match che ha dovuto seguire dalla tribuna a causa dell’espulsione rimediata contro il Crystal Palace . De Zerbi ha firmato con il Brighton un contratto fino al 2026. Nell’accordo è stata inserita una clausola: per svincolarsi deve pagare dieci milioni di sterline.

MITOMA E FERGUSON - Tra coppe e campionato, con l’ex allenatore di Sassuolo e Shakhtar in panchina, i Seagulls hanno segnato 51 gol in 25 partite. Al Falmer Stadium si sono innamorati del suo 4-2-3-1. E oltre al giapponese Kaoru Mitoma, classe 1997, ala sinistra, nove gol e sei assist, De Zerbi ha costruito il suo progetto intorno a Evan Ferguson, diciotto anni, centravanti irlandese, sette reti in diciassette partite in tutte le competizioni. E’ nato a Bettystown, nella contea di Meath, il 19 ottobre del 2004. E’ alto un metro e 83, è il figlio di Barry, ex calciatore del Coventry City. Sua mamma è inglese. Ha iniziato a giocare a Dublino, nel St Kevin's Boys, prima di passare al Bohemians. Il Brighton lo ha fatto entrare nella sua accademia all’inizio di gennaio del 2021. E il 24 agosto dello stesso anno ha esordito in prima squadra, sostituendo Enock Mwepu all'81° minuto in trasferta contro il Cardiff, nel secondo turno della Coppa di Lega: gara vinta 2-0. Il 19 febbraio del 2022, invece, ha debuttato in Premier durante la partita persa per 3-0 con il Burnley. Può diventare uno degli attaccanti più corteggiati: De Zerbi ha trasformato la sua carriera. Ferguson è stato il grande protagonista della sfida con il Grimsby Town in Coppa d’Inghilterra: due gol nei primi 25 minuti del secondo tempo. In Premier ha segnato tre volte contro l’Arsenal, l’Everton e il Leicester. Ha lasciato la firma anche in Coppa di Lega contro il Forest Green. Ha un contratto fino al 2026, lo ha rinnovato il 19 ottobre, un mese dopo l’arrivo di De Zerbi.