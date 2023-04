Ayrton Lucas e il mito di Roberto Carlos

Definito ogni aspetto legale del divorzio con il Siviglia , strappo che risale al 21 marzo, provocato dell’undicesima sconfitta in ventisei partite di Liga , Jorge Sampaoli si è già lanciato in una nuova avventura: è stato scelto dal Flamengo , ha firmato un contratto fino al 2024 con il club di Rio de Janeiro , che sta vivendo una fase agitata dopo il trionfo dello scorso 29 ottobre in Coppa Libertadores . Dorival Junior , il tecnico che aveva conquistato la Champions del Sudamerica , ha salutato tutti per legarsi al San Paolo , mentre l’avventura del portoghese Vitor Pereira è durata solo tre mesi e dieci giorni: fatale il campionato Carioca perso nella doppia finale con il Fluminense .

LA PARTENZA - Ora è il turno dell’argentino Sampaoli, che ha esordito nel Brasileirão battendo per 3-0 il Coritiba (anche se in panchina c’era Mario Jorge) e ha vinto poi per 2-0 nella fase a gironi di Libertadores contro i cileni del Ñublense. Il grande protagonista è stato Pedro: l’ex centravanti della Fiorentina ha segnato tre gol in due partite. Ma un po’ tutti si sono presi la scena: da Gabriel Barbosa a Thiago Maia, da Everton Ribeiro a Matheus França, classe 2004, mezzala, da Vidal a David Luiz, da Leo Pereira a Gerson, talento mai sbocciato nella Roma.

?IL TERZINO - Sampaoli ha provato la difesa a quattro e a tre. In primo piano anche Ayrton Lucas, maglia numero 6, terzino sinistro cresciuto studiando i video di Roberto Carlos. Ha venticinque anni, è nato a Carnaúba dos Dantas, nel Rio Grande do Sul, il 19 giugno del 1997: un metro e 80, dinamismo e accelerazioni, tecnica raffinata e cross al bacio, ex nazionale Under 20 e 23. È gestito dal procuratore Carlos Leite, ha un contratto fino al 31 dicembre del 2027. Ha iniziato a giocare nel Madureira e nel Fluminense. A gennaio del 2019 era stato acquistato dallo Spartak Mosca. La guerra tra Russia e Ucraina lo ha riportato in Brasile. Ha contribuito a costruire il trionfo in Coppa Libertadores, vinta dal Flamengo per la terza volta nella sua storia, dopo i successi firmati da Zico nel 1981 e dall’allenatore portoghese Jorge Jesus nel 2019. Ora aspetta un’altra occasione dal calcio europeo.