Murphy, due gol e il terzo posto del Newcastle

Il 15 gennaio del 2022 il Newcastle era penultimo in classifica e nell’analisi dei bookmakers era uno dei club candidati a precipitare in Championship. Poi, come in una fiction, lo scenario è cambiato grazie all’arrivo dello sceicco Bin Salman, che ha speso 183 milioni sul mercato e ha affidato la panchina a Eddie Howe, destinato in futuro - secondo diversi tabloid - a diventare il ct dell’Inghilterra. Il mondo si è trasformato per i “Magpies”, che hanno appena asfaltato il Tottenham per 6-1 in Premier, blindando il terzo posto (59 punti, gli stessi del Manchester United) e prenotando la qualificazione alla prossima Champions.