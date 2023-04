Taty Castellanos, 4 gol al Real Madrid e un posto nella storia

“Bienvenido, estás en la historia“. Eccolo qui, Valentin Castellanos, che i tifosi del Girona chiamano “el Taty”. Da qualche giorno, sui social, in tanti scrivono messaggi ai dirigenti del club spagnolo per convincerli a riscattare l’argentino dal New York City. Il centravanti si è guadagnato un posto nella storia della Liga, realizzando quattro gol al Real Madrid di Ancelotti: impresa che era riuscita, in passato, nel 1947, al basco Esteban Echevarría dell’Oviedo. Ha messo in ginocchio i “blancos” e ha blindato in modo definitivo la salvezza del Girona, allenato da Michel (ex bandiera del Real Madrid) e decimo in classifica.