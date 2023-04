Santiago Gimenez, la Lazio è in prima fila

La Lazio si è informata, ha parlato con il papà-procuratore e ha cercato di scoprire il prezzo richiesto dal Feyenoord . Santiago Gimenez è un’idea per la prossima estate, quando il club di Lotito consegnerà a Sarri un centravanti in grado di alternarsi con Immobile . Il feeling risale a settembre, quando il messicano segnò due gol in Europa League ai biancocelesti, riuscendo a prendersi la scena anche nella sfida di ritorno a Rotterdam : sua la rete che fece retrocedere la Lazio in Conference .

IL PROFILO - Si sposa, per età e caratteristiche, con l’identikit tracciato dal ds Tare: ventidue anni compiuti di poco, il 18 aprile, potenza e velocità, buona tecnica, in perfetta linea con i requisiti che deve avere una prima punta secondo i ragionamenti di Sarri. E’ messicano, ma è nato a Buenos Aires. E sta riportando il titolo in casa del Feyenoord. Impatto splendido, quello di Santiago Gimenez, arrivato a Rotterdam nella scorsa estate dal Cruz Azul per quattro milioni. Nella squadra allenata da Arne Slot ha realizzato dodici gol in Eredivisie, cinque in Europa League e tre in Coppa d’Olanda.

IL MESSAGGIO - Come manager ha scelto suo padre, che si chiama Christian e ha giocato in passato anche nel Boca Juniors e nell’Independiente: “Sarebbe difficile rifiutare la proposta di un grande club. Mio figlio ha saputo dell’interesse espresso da parte di Atletico Madrid, Siviglia, Inter e Lazio. A me piacerebbe che restasse un altro anno al Feyenoord. Ma la decisione spetterà solo ai dirigenti”, ha dichiarato Christian Gimenez a Espn. Il Feyenoord chiede venti milioni per il cartellino dell’attaccante e si prepara a festeggiare il sedicesimo titolo della sua storia. Non diventa campione d’Olanda dal 2017. A quattro giornate dalla fine del campionato, è primo a +8 sul Psv Eindhoven e a +11 sull’Ajax.