Wieffer, un affare da 575.000 euro

I giornali olandesi, nei pronostici della scorsa estate, inserivano il Feyenoord in terza fascia, dietro all’ Ajax e al Psv Eindhoven . Ma l’ Eredivisie ha raccontato poi un’altra storia, ridisegnando gerarchie e valori. L’Ajax ha pagato il prezzo della separazione da Ten Hag , pronto a sposare il Manchester United . E il Psv è stato ricostruito in corsa da Van Nistelrooy dopo le cessioni a gennaio di Gakpo al Liverpool e di Madueke al Chelsea . E così, gli scenari previsti a luglio, sono cambiati nello spazio di qualche mese. Il Feyenoord ha vinto un titolo che insegnava dal 2017, quando in panchina c’ era Van Bronckorst .

82 PUNTI, SOLO UN KO - Un capolavoro firmato da Arne Slot, l’allenatore emergente della scuola olandese: ha quarantaquattro anni e si era distinto in passato nell’Az Alkmaar. Ottantadue punti in trentatré giornate, solo una sconfitta. A prendersi la scena non sono stati solo il centravanti messicano Santiago Gimenez, classe 2001, ventitré gol tra Eredivisie e coppe, seguito dalla Lazio, e la mezzala polacca Sebastian Szyma?ski, ventiquattro anni, nove reti e quattro assist in campionato, ma anche un centrocampista di qualità e sostanza, Mats Wieffer, giocatore universale, in grado di interpretare più ruoli.

IL PROFILO - Mediano o mezzala: chilometri, pressing, equilibrio tattico. Costruisce e copre la difesa. Wieffer ha ventitré anni, è nato a Borne il 16 novembre del 1999, il Feyenoord lo ha acquistato a luglio dall’Excelsior per 575.000 euro. Da scommessa a tesoro: un metro e 88, destro naturale, un gol e cinque assist, un notevole peso specifico negli schemi di Slot. Ha un contratto fino al 2027, ora vale intorno ai sette milioni. “Fantastic piece of business”, è stato definito uno splendido affare in rapporto al costo e al rendimento. Piace al Newcastle, che parteciperà alla prossima Champions e può contare già su un altro olandese: il difensore centrale Sven Botman.