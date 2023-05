Thiago Borbas, quanti applausi nel Brasileirão

Potrebbe prendere presto un aereo per Salisburgo o per Lipsia. Thiago Borbas è un centravanti uruguaiano e gioca nel Bragantino, controllato dalla Red Bull proprio come il club austriaco e quello tedesco. Ha ventuno anni e ha segnato tre gol nel Brasileirão in 140 minuti. È stato acquistato a gennaio, arriva dal River Plate di Montevideo, nel Torneo di Clausura aveva realizzato undici reti in quattordici partite. È costato quattro milioni e ottocentomila euro. Vuole sbarcare in Europa, seguendo il percorso di Darwin Nuñez, che il Benfica ha ceduto nella scorsa estate al Liverpool per cento milioni, tra cash e bonus.