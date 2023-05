Kevin Danso e la collezione del Lens

Il Lens è la grande sorpresa del campionato francese. Secondo posto, settantotto punti, una storica qualificazione in Champions, un leader ( Fofana , ex mezzala dell’ Udinese ) e tanti giovani di valore: l’attaccante Openda , i difensori centrali Danso e Medina , il mediano Samed , il trequartista David Costa , il terzino destro Frankowski . A due giornate dalla fine della Ligue 1, il Paris Saint Germain non ha ancora potuto festeggiare il titolo, il nono durante la gestione dello sceicco del Qatar . Festa rinviata, manca ancora punto alla squadra di Galtier , che verrà presto sostituito dal presidente Al-Khelaifi , pagando il prezzo del flop in Champions: fuori agli ottavi contro il Bayern .

L’IMPRONTA - Il Lens è la risposta al calcio degli sprechi e dei debiti. Ha investito sulla qualità, mai sui grandi nomi. Fofana è diventato la luce di questa squadra. Openda, passaporto belga e origini congolesi, ha segnato diciannove gol: piace al Milan e alla Lazio. Il presidente Joseph Marie Oughourlian ha saputo dare un’impronta a questo progetto. Costruire giocatori per il presente e per il futuro. Realizzare plusvalenze. E continuare a viaggiare ad alta quota, dimostrando che si può sviluppare un’idea di calcio senza alterare i conti e gli equilibri.

LO SCOUTING - Nel Lens tutti hanno un prezzo. La logica è questa e non si cambia. Anche perché il club giallorosso può contare su un lavoro all’avanguardia a livello di scouting. Tra le rivelazioni di questo campionato c’è anche Kevin Danso, ventiquattro anni, austriaco, un metro e 90: gioca in difesa, sul centro-destra, accanto all’argentino Medina. Ha catturato l’attenzione di club inglesi e tedeschi. È nato a Voitsberg, in Stiria, il 19 settembre del 1998: forza atletica, anticipo, colpo di testa, rapidità nelle chiusure. Ha un contratto fino al 2026. Ha girato l’Europa. Si è formato nel vivaio del Reading, in Inghilterra. Ha fatto esperienze nell’Mk Dons. E nell’Augsburg, in Germania. Ha giocato nel Southampton e nel Fortuna Düsseldorf. Il Lens lo ha preso nel 2021, investendo cinque milioni e mezzo: 74 partite, 3 gol e 5 assist.