Lucas Piton, ecco l’italo-brasiliano seguito da Mancini

Giocava a futsal: è cresciuto sui campi di parquet come tanti altri ragazzi della nuova generazione brasiliana. Nella squadra di calcio a cinque del Corinthians sembrava proiettato verso una carriera da professionista. Ma poi, nel 2018, il club paulista ha deciso di cambiare direzione alla storia di Lucas Piton Crivellaro , terzino sinistro, origini italiane, bisnonni di Villafranca Padovana . Doppio passaporto, ventidue anni, nato a Jundaí , seguito con interesse dal ct Mancini , che potrebbe convocarlo presto in Nazionale. Un altro oriundo in lista d’attesa dopo l’ingresso di Mateo Retegui , centravanti del Tigre , ma di proprietà del Boca Juniors : due gol contro Inghilterra e Malta nelle qualificazioni all’ Europeo del 2024.

IL VASCO DA GAMA - Dal futsal al futebol: questo il percorso di Lucas Piton, che gioca da gennaio nel Vasco da Gama (pronto a comprarlo per tre milioni) e ha già dato la disponibilità a indossare la maglia azzurra. È entrato nei radar di Mancini, potrebbe essere chiamato a settembre, aspetta un segnale. Otto partite e due assist in questa prima fase del Brasileirão. E’ un terzino che spinge e arriva al cross. Agile, veloce, un metro e 75, attento in marcatura. Nel Vasco da Gama, allenato Mauricio Barbieri, rappresenta una risorsa preziosa. Come numero ha scelto il 6, nel rispetto della tradizione verdeoro, che cerca ancora il vero erede di Roberto Carlos.

IL MANAGER - Lucas Piton è nato il 9 ottobre del 2000, il suo procuratore si chiama Gilvan Costa, nel Corinthians aveva sostituito Carlos Augusto, portato al Monza da Galliani. Si è distinto anche nel campionato Carioca, titolo statale che il Vasco ha perso in finale contro il Flamengo. Ha tolto il posto a Paulo Victor e ha segnato un gol al Resende. Mancini lo studia: “E’ molto interessante, continueremo a seguirlo”. Il Vasco da Gama, governato dal fondo americano 777 Partners (lo stesso che controlla il Genoa e l’Hertha Berlino) lo valuta intorno ai cinque milioni, gli ha fatto firmare un contratto fino al 31 dicembre del 2026. Lucas Piton ha sfiorato la Serie A, in passato, quando giocava ancora nel Corinthians.: la Fiorentina e la Salernitana si erano informate.