Enciso e l’esame di laurea in Premier

Gli amici di Asunción , quelli che gli scrivono ancora su whatsapp e lo conoscono dai tempi del Libertad , quando Julio Cesar Enciso partiva in pullman dal distretto di Caaguazú per raggiungere il campo di allenamento, sono convinti che possa diventare il più forte giocatore nella storia del calcio paraguaiano. E anche Roberto De Zerbi si è fatto un’idea precisa sul valore, sulla cifra complessiva di questa ala destra che ha aiutato il Brighton a centrare una storica qualificazione in Europa League (per la prima volta in centoventi anni). Enciso si è inventato un gol da trenta metri nella sfida con il Manchester City, cinque titoli in sette stagioni con Guardiola . Una magia entrata di diritto nella galleria delle meraviglie della Premier .

I TABLOID - Una favola cominciata nel centro sportivo del Libertad, club in cui ha esordito a quindici anni (contro il Santaní), segnando poi diciotto reti in cinquantacinque partite. Enciso era considerato già da bambino un piccolo fenomeno. E adesso il suo nome è nei titoli dei tabloid inglesi. Il Brighton lo ha acquistato nella scorsa estate per undici milioni e mezzo di sterline. Ad Asunción, i tifosi della “Albirroja” sono sicuri che Enciso abbia le potenzialità per entrare nella Top 11 del Paraguay che ora è composta da questi giocatori: Chilavert in porta; Arce, Gamarra, Herrera e Torales in difesa; Solich e Romerito a centrocampo; Aurelio Gonzalez e Benitez Caceres sulle fasce; Arsenio Erico e Roque Santa Cruz in attacco.

IL CONTRATTO - Insieme con il centravanti irlandese Evan Ferguson, diciotto anni, sei gol e due assist in diciannove presenze, altro gioiello del Brighton, Julio Cesar Enciso è stato eletto come il migliore under 20 della Premier. Destro naturale, un metro e 73, classe 2004, nato a Caaguazú (170 chilometri da Asunción) il 23 gennaio. Inserimento veloce, in Inghilerra, liscio come il velluto: ha lavorato prima con Graham Potter e poi con Roberto De Zerbi, che ha saputo valorizzarlo. Dribbling, scatto, tiro, un ampio ventaglio di soluzioni. Ha segnato quattro gol in campionato contro il Bournemouth, il Chelsea, l’Arsenal e il Manchester City. Splendido il doppio assist nella sfida con il Wolverhampton, terminata 6-0. Il suo procuratore è Pedro Aldave Ortuzar. Enciso può giocare anche nel ruolo di falso nove. Ha un contratto fino al 2026. Il Brighton ha promesso ai tifosi che non lo cederà, vuole tenerlo almeno un altro anno. È il regalo per la qualificazione in Europa League.