Güler, le mosse del Milan e la clausola col Fenerbahçe

Il problema è una clausola da diciassette milioni e mezzo: vincolo che obbliga il Fenerbahçe a recitare un ruolo marginale, senza potere di rilancio. Quella cifra inserita nel contratto di Arda Güler rappresenta il grande rimpianto del finanziere Ali Koç , che è l’uomo più ricco della Turchia con la sua holding di famiglia e il proprietario del club di Istanbul . Qualche mese fa, infatti, nessuno avrebbe immaginato questo traffico di telefonate e messaggi per arrivare al cartellino di Güler, diciotto anni, trequartista o attaccante esterno, un metro e 76, sinistro di velluto, quattro gol e quattro assist in campionato, in grado di incantare lunedì sera con la nazionale del ct Stefan Kuntz , giocando ventinove minuti contro il Galles e firmando il 2-0.

LE MOSSE DEL MILAN - Güler è nei piani del Milan, pronto a pagare il prezzo della clausola. Ha ricevuto offerte anche dall’Ajax, dal Benfica e dal Borussia Dortmund. Ha un contratto che scade nel 2025. E il Fenerbahçe ha capito che lo perderà per diciassette milioni e mezzo, nonostante si siano create le basi per un’asta. Güler è nato nel centro di Ankara il 25 febbraio del 2005. Come procuratore ha scelto suo padre Umit. Il Milan sta provando a chiudere l’affare, soprattutto ora che sono in arrivo in soldi del Newcastle per Tonali. Maldini e Massara avevano lavorato a questa trattativa. Usciti di scena i due dirigenti, sono stati Furlani e Moncada a portare avanti l’operazione.

LA MAGLIA NUMERO 10 - Güler ha fatto innamorare il Milan e tanti altri club di prima fascia. Nel Fenerbahçe, durante lo scorso ritiro estivo, gli è stata consegnata la maglia numero dieci: l’ha ricevuta in eredità da Mesut Özil, che si è ritirato alla fine di marzo dopo una serie di infortuni nel Ba?ak?ehir. Güler è stato scoperto nel vivaio del Genclerbirligi da Serhat Pekmezci, storico osservatore del Fenerbahçe. Era il 2019: accordo trovato nel giro di una settimana, in cambio di quarantamila euro. A farlo esordire nella Süper Lig è stato il tecnico portoghese Vitor Pereira. Giorno da pennarello rosso: domenica 22 agosto 2021, tre minuti e un assist nella partita vinta per 2-0 sull’Antalyaspor. A battezzarlo titolare, più avanti, è stato Jorge Jesus. Applausi e record per Güler, come la soddisfazione di diventare il più giovane marcatore dell’Europa League, grazie al gol contro la Dinamo Kiev. In questa stagione ha conquistato con il Fenerbahçe la Coppa di Turchia: suo l’assist, l’11 giugno, a Michy Batshuayi, nella finale vinta per 2-0 contro il Basaksehir.