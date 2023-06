Mikey Moore, il talento di 15 anni blindato dal Tottenham

Fuori anche dalla Conference League: il Tottenham non parteciperà alle coppe europee, a soffiargli anche l’ultimo treno è stato l’Aston Villa, che è allenato da Unai Emery e ha affidato a Monchi il ruolo di direttore sportivo. Dopo il divorzio con Antonio Conte, gli Spurs hanno navigato al buio: ottavo posto, quattordici sconfitte in trentotto partite, nonostante i 30 gol di Harry Kane, che sta pensando seriamente di lasciare Londra: lo cercano Paris Saint Germain, Bayern e Real Madrid. Il Tottenham, mai come in questo periodo, ha preso in esame la possibilità di cedere il centravanti e rifondare la squadra, considerando che nel 2024 potrebbe svincolarsi.