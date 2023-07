Chukwueze, settimo colpo del Milan: dall’idolo Robben all’Europa League vinta con il Villarreal

È arrivato a Linate all’ora di pranzo con un volo da Valencia. Samuel Chukwueze è costato venti milioni più otto di bonus, dopo una lunga e complessa trattativa con il Villarreal. Settimo acquisto del Milan, ricostruito con i soldi della cessione di Tonali al Newcastle. È l’esterno che mancava nel 4-3-3 di Pioli. Nigeriano, 24 anni, nella Liga era considerato un principe del dribbling: 308 durante la sua avventura nel Submarino Amarillo, meglio di lui solo Vinicius Junior (340), in base ai dati di Opta. Si allenerà a Milanello, non raggiungerà la squadra negli Stati Uniti. Una rivoluzione in grande stile, dopo lo strappo con Maldini e Massara: Loftus-Cheek, Reijnders, Sportiello, Romero, Pulisic, Okafor e ora Chukwueze, che saluta lascia la Spagna dopo 37 gol in 199 partite e un trofeo vinto nel 2021, l'Europa League, con Unai Emery in panchina.