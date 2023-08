Stach, l’obiettivo tedesco dell’Atalanta

Sintonia totale: l’ Atalanta ha dato pieni poteri a Gasperini . Anche nel caso di Zapata , l’ultima parola è spettata al tecnico, da otto stagioni sulla panchina dei nerazzurri. Il centravanti stava preparando il trasloco a Roma , lo aspettava Mourinho , ma alla fine è stato trattenuto a Bergamo . Gasperini non ha voluto rinunciare al colombiano dopo l’infortunio di El Bilal Touré . Linea rigida, senza ripensamenti. L’obiettivo dell’Atalanta è quello di tornare in Champions : traguardo ambizioso. E in questi ultimi giorni di mercato sta valutando anche la possibilità di potenziare il centrocampo.

LA PREMESSA - Koopmeiners è intoccabile, come ha ribadito Percassi al Napoli. Una conferma che rappresenta un altro segnale ambizioso. L’olandese è la chiave del gioco di Gasperini. Ma in una stagione dai ritmi elettrici, tra campionato ed Europa League, si sta lavorando per consegnare al tecnico anche un altro mediano. Si cerca in Bundesliga e in casa del Mainz. Piace Anton Stach: muscoli e tackle, generosità e applicazione, una piovra di un metro e 94. C’è stato un contatto, il tedesco può svincolarsi nel 2024 e finora non ha voluto parlare di rinnovo.

IL CT FLICK - Il Mainz chiede dodici milioni, ma ha fatto sapere di poter contare su un’opzione che gli permette di prolungare l’accordo fino al 2025 in modo unilaterale. Stach è stimato anche dal ct tedesco Flick, vanta già due presenze in nazionale. È nato il 15 novembre del 1998 a Buchholz in der Nordheide, Bassa Sassonia. Viene gestito dagli agenti della Roof. Trenta presenze e un gol nella scorsa stagione in Bundesliga. L’Atalanta ci pensa, il Mainz non fa sconti.