André, il Liverpool cerca in Brasile il nuovo Lucas Leiva

Il Liverpool cerca in Brasile il nuovo Lucas Leiva , che fu scoperto da Rafa Benitez quando giocava nel Gremio e aveva vent’anni. Era il 2007, una storia d’amore durata fino al 2017: il centrocampista salutò Klopp per legarsi alla Lazio . Ora Leiva ha lasciato il calcio, ha chiuso la carriera nel Gremio, ma continua a essere molto amato dal popolo di Anfield Road . Tanti messaggi sui social. Qualche settimana fa è stato invitato dal club a partecipare - nel ruolo di ambasciatore - alla tournée dei Reds a Singapore . L’ex laziale faceva parte di un gruppo di vip composto da John Aldridge , John Barnes , Gary McAllister , Ian Rush e Martin Skrtel .

DIREZIONE RIO - Il Liverpool, adesso, sta monitorando il mercato brasiliano per trovare un mediano, un tipo alla Leiva, in grado di assicurare chilometri, qualità e sostanza. In questo ruolo, da un po’ di tempo, il giovane che ha fatto registrare più progressi è André, ventidue anni, pilastro del Fluminense, allenato da Fernando Diniz. Klopp è convinto che abbia le caratteristiche per inserirsi in tempi rapidi anche in Premier. André aveva ricevuto un’offerta dello Sporting Lisbona, ma ora è il Liverpool a occupare un posto di primo piano al tavolo delle trattative. Corsa e ritmo, destro naturale, forza nei contrasti, un metro e 76. Il suo procuratore è Carlos Leite. È nato ad Algodão, in provincia di Bahia, il 16 luglio del 2001.

LA SELEÇAO - Mediano del Fluminense, ma anche tifoso del club di Rio de Janeiro: da bambino è entrato nell’accademia del Tricolor. Costa quindici milioni, è stato convocato anche nella Seleçao (guidata ad interim da Ramon Menezes, in attesa di Carlo Ancelotti) e ha debuttato lo scorso 20 giugno giocando per sedici minuti nell’amichevole persa per 4-2 contro il Senegal. André può diventare il prossimo investimento del Liverpool. Con il Fluminense ha vinto un campionato Carioca e la Taça Guanabara: 148 partite, 3 gol e 3 assist. Ora sogna la Premier.