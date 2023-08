Wieteska, dall’esame con Mbappé alla maglia del Cagliari

Al Parco dei Principi , la sera del 3 giugno, nell’ultima giornata della Ligue 1, Mateusz Wieteska aveva fatto una splendida figura. E non solo per la storica vittoria (2-3) del Clermont in casa del Paris Saint Germain . Marcatura stretta su Mbappé , letture perfette su Messi . L’arrivo del difensore polacco è la carta a sorpresa del Cagliari , che aveva cominciato a seguirlo già nella scorsa stagione, quando i rossoblù lottavano per la promozione in Serie A. Un acquisto che si incastra nel mercato intelligente del club di Giulini , pronto a investire anche su tre giovani talenti come Prati , Oristanio e Sulemana .

L’ACCORDO - Wieteska è costato cinque milioni. Ha firmato un contratto fino al 2027. Ha ventisei anni, è nato l’11 febbraio del 1997 a Varsavia. Caratteristiche che si sposano con la difesa costruita da Ranieri. Si muove sul centro-destra: fisico (un metro e 87), colpo di testa, agilità. È cresciuto nel Legia Varsavia, ha giocato in prestito nel Dolcan Zabki, ha proseguito la carriera nel Chrobry Glogow e nel Gornik Zabrze.

IL TECNICO GASTIEN - È arrivato in Francia nella scorsa estate, il Clermont lo aveva acquistato per un milione e trecentomila euro. Trentasette presenze in Ligue 1, tutte da titolare, 3.295 minuti in campo. Pascal Gastien è l’allenatore che l’ha scoperto e valorizzato. Buona partenza anche in questo campionato per Wieteska, che ha segnato nella prima giornata contro il Monaco. È entrato nel giro della nazionale polacca, guidata da Fernando Santos, ex ct campione d’Europa con il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Si allena con Lewandowski, Milik e Zielinski. Il 16 giugno era in panchina nella sfida vinta per 1-0 contro la Germania: gol di Kiwior, ex Spezia, ora all’Arsenal.