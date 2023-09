Duran, il colombiano che ha stregato la Premier

La decisione è maturata in estate, durante il ritiro: “Jhon Duran resta qui, non sarà ceduto in prestito”. Erano arrivate diverse telefonate a Monchi, direttore sportivo dell’Aston Villa, nel tentativo di aprire una trattativa per il centravanti colombiano, diciannove anni, nato a Medellin, cresciuto nell’Envigado e sbarcato a Birmingham nello scorso gennaio, dopo otto gol e sei assist nella Major League con la maglia del Chicago Fire. A tenerlo all’Aston Villa è stato Unai Emery, pronto a scommettere sui margini di crescita di Jhon Duran, che sta ricambiando stima e fiducia: due gol in 57' in Premier contro l’Everton e il Crystal Palace, una rete in 61' nella fase a gironi di Conference League al Legia Varsavia.