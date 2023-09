Kilman, dall’offerta del Napoli al rinnovo con il Wolverhampton

Estate elettrica, complicata, quella del Wolverhampton: dallo strappo con Julian Lopetegui, che si è dimesso a poche dall’inizio della Premier lasciando il posto a Gary O’Neil, alle cessioni di pedine fondamentali come Ruben Neves (Al-Hilal) e Matheus Nunes (Manchester City). Fosun International, gruppo cinese che controlla il club, ha deciso di tagliare budget, monte ingaggi e spese. Ma ha saputo resistere al pressing del Napoli per il capitano Max Kilman, rifiutando trentacinque milioni di sterline: era stato inserirto da De Laurentiis nella lista dei possibili eredi di Kim, passato al Bayern. Nonostante la partenza in salita del Wolverhampton (quattro punti in sei giornate), Kilman sta continuando a distinguersi: sempre titolare, 540 minuti in campo. E’ uno dei difensori centrali più apprezzati in Premier: anticipo, colpo di testa, mancino, un metro e 94, ventisei anni.