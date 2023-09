Adrián Niño, due maestri: Simeone e Fernando Torres

Può contare sulla stima di Diego Simeone, che lo considera il talento migliore del settore giovanile dell’Atletico Madrid dopo Pablo Barrios, mediano, vent’anni, promosso titolare da questa stagione. Adrián Niño è la “nueva joya” dei colchoneros. Ala destra, tecnica raffinata, scatto, velocità, dieci gol in nove partite nella Youth League (la Champions Under 20), compresa la doppietta realizzata il 19 settembre in casa della Lazio baby.