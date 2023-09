Oscar Bobb, da Oslo all’università di Guardiola

Gli agenti della CAA Stellar lo avevano proposto alla Lazio e al Monaco : mancavano poche ore alla chiusura del mercato estivo. A opporsi è stato Pep Guardiola : niente prestito per Oscar Bobb , che ora si allena quasi a tempo pieno con il Manchester City , campione d’ Europa . Ala destra, norvegese, vent’anni. Da Oslo alla Premier . E’ nato il 12 luglio del 2003, ha iniziato a giocare nel Lyn e nel Valerenga . Nel 2019 è salito sull’aereo per l’ Inghilterra e ha varcato i cancelli del college dei Citizens .

IL 3-1 ALLA STELLA ROSSA - Dribbling e cambi di marcia: Guardiola è rimasto colpito dalla naturalezza, dalla spontaneità di Bobb, un metro e 75, esterno da 4-3-3, mancino, origini gambiane, contratto fino al 2026. Due minuti in Premier, sette in Champions nella sfida vinta per 3-1 sulla Stella Rossa: Guardiola gli sta facendo assaporare il calcio dei giganti e Haaland lo tratta come un fratello. Viene considerato il gioiello della nazionale norvegese under 21, diretta da Jan Peder Jalland. Un gol e un assist nell’ultima partita contro la Lettonia, valevole per le qualificazioni all’Europeo di categoria.