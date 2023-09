Diarra, messaggio alla Juve: gol e applausi nello Strasburgo

Come un messaggio su whatsapp: un gol per restare nei pensieri della Juve, in vista del mercato di gennaio. Habib Diarra è stato uno dei protagonisti della sesta giornata di Ligue 1: suo il gol che ha permesso allo Strasburgo di vincere domenica sera sul campo del Metz (0-1). La sospensione di Pogba per doping ha creato un vuoto nel centrocampo di Allegri. E Diarra rientra nel profilo perfetto tracciato dal tecnico e individuato da Giuntoli. Partendo dall’età: diciannove anni. E dal prezzo: dieci milioni. Mezzala completa: corsa, chilometri, geometrie, sostanza. E’ francese, anche se è nato in Senegal, a Gudiawaye, il 3 gennaio del 2004. Il papà, che si chiama Samba, è stato un calciatore.