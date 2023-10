Fermín López e la “nueva generación” del Barcellona

Mezzo miliardo di debiti, nonostante il monte ingaggi ridotto del 30% e un mercato chiuso in estate con un attivo di 102 milioni, prendendo solo giocatori a parametro zero ( Gündogan e Iñigo Martinez ) oppure in prestito gratuito ( Cancelo e João Felix ). “C’è ancora tanto lavoro per riportare il Barcellona a livelli di sostenibilità”, ha dichiarato il vicepresidente Eduard Romeu , responsabile dell’area economica e primo consigliere del grande capo Joan Laporta . La soluzione? Continuare a investire sui giovani e a valorizzare i talenti della cantera. L’unica strada per produrre valore patrimoniale, come dimostrano Gavi , Pedri e Lamine Yamal , sedici anni, papà marocchino e mamma della Nuova Guinea , l’ultima scoperta, già a segno nella Liga e nella nazionale spagnola di Luis de la Fuente . Eccola qui la “nueva generación".

LA SORPRESA - Tutto qui? No, perché Xavi, catalano di Terrassa, ex artista del Barça di Guardiola e ora allenatore in grande ascesa, ha tracciato una linea precisa, sposando l’austerity imposto da Laporta e vincendo lo stesso un campionato e una Supercoppa. Non si è fermato a Yamal. E dalla cantera ha pescato anche un altro giovane che ha fatto subito innamorare i tifosi. Fermín López è l’ennesima dimostrazione che il vecchio teorema di Cruijff è ancora di estrema attualità: i talenti vanno costruiti in casa. E a costo zero. Ha vent’anni, è un mediano-regista, stesso ruolo che ricopriva Xavi: visione di gioco, lancio, ritmo, geometrie, passaggi filtranti. Destro naturale, un metro e 74, sostanza e qualità: agile, veloce, in grado di leggere ogni situazione con una maturità sorprendente. Ha cominciato nel vivaio del Betis, a Siviglia.

LA STORIA - E’ arrivato nel college della Masia nel 2016, quando aveva tredici anni. Fermín López è nato a El Campillo l’11 maggio del 2003. Quattro presenze e un gol in Liga contro il Maiorca dell’ex laziale Muriqi, 53 minuti nella fase a gironi di Champions. Il 29 agosto, con i suoi agenti della CAA Stellar, ha firmato con il Barcellona un contratto fino al 2027. Può ripetere la scalata di Gavi, Pedri, Yamal. E Ansu Fati, girato ora in prestito al Brighton di De Zerbi. Fermín López è stato già convocato nella Spagna Under 21: Santi Denia l’ha fatto esordire il 13 ottobre contro l’Uzbekistan. Due presenze e un gol, martedì scorso, nella gara vinta per 4-0 in Kazakistan.