Il Milan studia Ouédraogo

Non solo gli algoritmi, il computer, ma anche tanti viaggi. Il Milan si muove ancora in Germania. Nell’estate del 2022, con Maldini e Massara, si era concentrato su Malick Thiaw: trattativa chiusa, in poche ore, il 29 agosto. Un affare, un colpo da otto milioni. Ora, con Geoffrey Moncada, sta progettando un’altra operazione, sempre in casa dello Schalke 04, il club in cui è cresciuto il difensore Thiaw, diventato un punto di riferimento per Pioli. L’obiettivo, stavolta, è Assan Ouédraogo, che piace anche al Liverpool (lo ha consigliato Klopp) e al Bayern: mediano-regista, diciassette anni, tedesco, genitori del Burkina Faso, nove partite e un gol contro l’Amburgo nella Zweite Liga, la serie B della Germania.

IL RETROSCENA - Il Mülheim an der Ruhr, alto un metro e 91, destro naturale, sei volte titolare in questa stagione. Pressing, forza atletica, tackle, geometrie. Ha due maestri, nello Schalke: il tecnico Matthias Kreutzer e il direttore sportivo André Hechelmann. Il club non vuole cederlo a gennaio, questo è il messaggio inviato al Milan, al Lipsia, pronto a contattare il papà e il fratello del centrocampista. Ouédraogo è una delle stelline della nazionale Under 17 allenata da Christian Wück, che ha vinto il 2 giugno l'Europeo di categoria, battendo la Francia ai rigori. Il Milan lo seguirà anche durante il Mondiale Under 17, in programma dal 10 novembre al 2 dicembre in Indonesia. I tedeschi sono stati inseriti nel Gruppo F con Messico, Venezuela e Nuova Zelanda.