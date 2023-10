Ryerson, il jolly del Borussia Dortmund

Gioca in un ruolo, quello di terzino, molto ricercato sul mercalo. E poi ha una caratteristica: può muoversi sulla fascia destra e anche sul binario di sinistra. Una particolarità che ha permesso a Julian Ryerson di diventare uno dei profili più interessanti in Bundesliga . Ha quasi ventisei anni, è norvegese, ha un contratto fino al 2026 con il Borussia Dortmund . Secondo il sito transfermarkt, la valutazione del suo cartellino è di quindici milioni. Esterno completo e moderno, il tecnico Edin Terzic lo ha utilizzato a volte anche sulla linea dei centrocampisti, sfruttando la corsa, i chilometri, il dinamismo e i blitz in area di Ryerson, che ha già segnato due volte in questo campionato. Un gol all’ Hoffenheim e uno all’ Union Berlino , il suo vecchio club, che lo ha portato in Bundesliga nell’estate del 2018 dal Viking spendendo 150.000 euro.

PADRE AMERICANO - Al Borussia è arrivato nello scorso gennaio per cinque milioni, sfiorando subito un titolo che rappresenta il grande tormento del club giallonero: un sogno sfumato all’ultima giornata, dopo il pareggio in casa per 2-2 con il Mainz, la partita delle streghe e degli incubi, come è stata definita da Terzic e dai suoi giocatori.

Gioca in nazionale con Haaland, il primo a consigliargli di trasferirsi a Dortmund. È nato a Lyngdal il 17 novembre del 1997. Suo padre è americano. È alto un metro e 83. Partecipa alla manovra, lavora in appoggio ai centrocampisti e alle punte. Ma è attento anche agli equilibri, alla fase difensiva. Svelto in marcatura. Ha un rendimento molto regolare. Buona la prova in Champions contro il Milan, quando ha preso sempre il tempo a Leão: un altro esame superato.