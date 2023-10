Valentin Barco, l’argentino che piace al Manchester City

Non è un piccolo dettaglio, tra i suoi estimatori c’è anche un allenatore che ha già vinto trentatré trofei: Guardiola. E a gennaio potrebbe salire sull’aereo per entrare nella prestigiosa università di Pep al Manchester City: così raccontano a Buenos Aires. Nello scorso inverno, il tecnico spagnolo aveva deciso di investire su Maximo Perrone, mezzala, argentino, classe 2003, ora in prestito al Las Palmas. E un’altra operazione viene progettata adesso per l’inizio del 2024. L’obiettivo è Valentin Barco, diciannove anni, terzino sinistro del Boca Juniors, che il 4 novembre affronterà il Fluminense nella finale di Coppa Libertadores: il sogno degli “xeneizes” è quello di vincerla per la settima volta, impresa riuscita nella storia solo all’Independiente di Avellaneda.