Akor Adams sulle tracce di Osimhen

Osimhen è il centravanti da 130 milioni del Napoli . Non è in vendita, come ha ripetuto De Laurentiis , che resta in attesa di una risposta da parte di Victor e del suo agente Calenda sul rinnovo del contratto, in scadenza nel 2025. Victor Boniface , invece, ha fatto innamorare la Bundesliga : quasi 23 anni, ex Bodø/Glimt e Union Saint-Gilloise , 7 gol in 11 partite con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso , che lotta per il titolo e rappresenta una delle soluzioni valutate da Florentino Perez per la panchina del Real Madrid , se in estate Ancelotti deciderà davvero di diventare il ct del Brasile .

LA SORPRESA - Ma la tradizione dei centravanti nigeriani, pronti a prendersi la scena in Europa, prosegue in Francia, il Paese in cui si era affermato Osimhen con il Lille. Già, perché ora in Ligue 1 stanno celebrando l’ascesa di Akor Adams, ventitré anni, sette gol con il Montpellier. Una storia scandita da sogni e viaggi. L’Academy del Jamba. L’aereo per la Norvegia, l’arrivo nel 2018 al Sogndal, il passaggio al Lillestrøm, che l’ha poi ceduto quattro mesi fa al Montpellier per quattro milioni e mezzo. ?Splendida intuizione, quella del presidente Laurent Nicollin, che ora valuta il cartellino di questo attaccante più del doppio.

LE DOPPIETTE - Akor Adams è nato a Kogi State il 29 gennaio del 2000: un metro e 90, destro naturale, nel Lillestrøm aveva segnato quindici gol in quindici partite. Ha firmato un contratto fino al 2027. E in Francia è diventato uno specialista delle doppiette. Ne ha realizzate tre, finora: all’esordio in Ligue 1 contro il Le Havre e poi al Lorient e al Tolosa. Ha segnato un gol anche all’Olympique Lione. Subito decisivo negli schemi del Montpellier, allenato da Michel Der Zakarian. L’obiettivo? Raggiungere quota 15 nella classifica marcatori e guadagnarsi un posto nella vetrina del mercato.