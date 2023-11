Quentin Merlin e le relazioni del Manchester City

La notizia è del Mundo Deportivo . Il Manchester City sta cercando un terzino sinistro in Francia : si chiama Quentin Merlin , ha ventuno anni, gioca nel Nantes. Una carta in più, un affare low-cost, rispetto alle abitudini del club inglese, che ha vinto con Guardiola cinque degli ultimi sette campionati. Il nome è uscito dalla talent-room creata dallo sceicco, che controlla anche altri club (dal Girona al Palermo ) e potrebbe decidere di prendere Merlin e girarlo poi in prestito.

IL 3-4-3 - È uno dei migliori esterni della Ligue 1: spinge, partecipa alla costruzione della manovra, arriva spesso al cross. Un terzino abituato a proporsi in fase di attacco, ma ha dimostrato solidità e sicurezza anche in marcatura. Rapido, attento, puntuale in fase di anticipo. È cresciuto nel vivaio del Nantes. È nato in questa città, da bambino andava allo stadio della Beaujoire con la sua famiglia. È alto un metro e 73, può essere impiegato anche da centrocampista di fascia, ruolo che sta ricoprendo nel 3-4-3 di Pierre Aristouy: un pony-express che garantisce elettricità e spunti. Ha un contratto che scade nel 2026, il suo procuratore è Léandre Chouya. Dodici presenze in questo campionato, undici da titolare, 1.010 minuti in campo, un assist nella sfida pareggiata (3-3) con il Monaco per l’egiziano Mostafa Mohamed, classe 1997, cinque gol in dieci partite, ex Galatasaray.