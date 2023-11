Miguel Gutiérrez e il fenomeno Girona

Lo stadio Montilivi è diventato la casa dello spettacolo: quasi 15.000 posti, il più piccolo della Liga dopo Vallecas , che è il regno del Rayo Vallecano . Il Girona può scrivere una storia simile a quella del Leicester . Nel 2020 stava rischiando di precipitare in Tercera Division . Adesso è in testa alla classifica: 34 punti in 11 partite, +2 sul Real Madrid (l’unico che ha battuto la squadra catalana) e +4 sul Barcellona , campione in carica. Appartiene alla galassia del Manchester City . Ma il principio che lo sorregge è un altro: autofinanziamento e sostenibilità.

LA PANCHINA - È allenato da Michel, 48 anni, omonimo della mezzala che giocava nel Real Madrid con Emilio Butragueño. In estate ha salutato Castellanos, passato alla Lazio, e ha puntato sull’ucraino Dovbyk, che ha già segnato sette gol in campionato, e ha trovato un’intesa perfetta con il connazionale Tsygankov e il brasiliano Savio, capace di firmare quattro gol e di prenotare un futuro nel City di Guardiola. Ma il Girona, oltre a ridisegnare le gerarchie della Liga, sta attirando anche le attenzioni di tanti club. A gennaio e a luglio potrebbe diventare un punto di riferimento per il mercato. Tra le proposte c’è anche un terzino sinistro, Miguel Gutiérrez, ventidue anni, bocciato dal Real Madrid e salito alla ribalta allo stadio Montilivi: scatto, intensità, ritmo, sulla fascia lascia sempre la sua traccia. Dodici partite e un assist nella sfida vinta per 2-0 sul Getafe. Un metro e 80, contratto fino al 2027, nazionale under 21, è uno degli intoccabili di Santi Denia. È nato a Madrid il 27 luglio del 2001, viene seguito dagli agenti della Wasserman, che gestisce Valverde nel Real Madrid e Aké e Stones nel Manchester City.