Il Milan prenota Popovic

Documenti pronti. Affare in chiusura, mancano pochi dettagli. Il Milan ha quasi soffiato Matija Popovic, il nuovo gioiello del calcio serbo, pronto a svincolarsi gratis dal Partizan Belgrado il 31 dicembre. Diciassette anni, un metro e 93, trequartista, ma in grado di segnare come un centravanti: ventuno gol e cinque assist nella Kadetska Liga. Non ha rinnovato con il Partizan, nonostante i tentativi del presidente Milorad Vucelic e dell’amministratore delegato Milos Vazura.