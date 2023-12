Roony Bardghji, la Juve lavora alla Next Generation

La Juve continua a lavorare alla Next Generation. Investire sui giovani talenti è una regola, una priorità, una strada tracciata con Miretti , Iling-Junior , Fagioli , Nicolussi Caviglia , Soulé , Barrenechea , Yildiz e Huijsen . Strategia manageriale che ha premiato. E così il club bianconero prosegue le sue manovre. In Danimarca sono state raccolte informazioni su Roony Bardghji , ala sinistra, diciotto anni, svedese, sette gol nella Superliga danese con il Copenaghen , che si è qualificato a sorpresa per gli ottavi di Champions e si prepara a sfidare il Manchester City di Guardiola e Haaland .

BAYERN E BARCELLONA - Attaccante esterno da 4-2-3-1 e da 4-3-3: mancino, un metro e 73, ha un contratto fino al 31 dicembre del 2025 e costa otto milioni. Agilità, fantasia, cambi di marcia. Piace anche in Germania (Bayern e Bayer Leverkusen), in Spagna (Barcellona) e in Inghilterra (Chelsea, Arsenal e Aston Villa). Ha una storia particolare: i genitori sono siriani, è nato in Kuwait il 15 novembre del 2005, ha trascorso l’infanzia in Svezia con la famiglia e ha iniziato la carriera nel Malmö, dove ha avuto come tecnico Jeffrey Aubynn. Nel 2020 si è trasferito in Danimarca: un colpo a costo zero per il Copenaghen. E’ il grande tesoro della squadra allenata da Jacob Neestrup.

LA CHAMPIONS - Tra i suoi compagni ci sono l’ex laziale Denis Vavro e Oscar Højlund, mezzala, classe 2005, fratello di Rasmus, centravanti che l’Atalanta ha ceduto in estate al Manchester United. Bardghji indossa la maglia numero 40 e ha vinto due campionati con il Copenaghen. Nell’ultima Superliga ha realizzato sette gol contro il Vejle, il Randers, il Silkeborg, il Viborg, il Brøndby (doppietta) e l’Hvidrove. In Champions ha giocato 112 minuti e ha segnato una rete al Manchester United, gara vinta per 4-3. Tanti elogi e un paragone: quello con Wayne Rooney.