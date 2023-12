Bergvall, l’Inter lotta con il Barcellona

Se la Norvegia può contare su Martin Ødegaard, che vuole regalare all’Arsenal un titolo in Premier che manca dal 2004, e la Daninarca continua a guardare con ammirazione a Christian Eriksen, il campione nato due volte, la Svezia è convinta di aver trovato un centrocampista con una filigrana speciale, in grado di lasciare un’impronta nella nuova generazione. Lucas Bergvall è la perla di casa. Mezzala o trequartista, diciassette anni, gioca nel Djurgardens, viene corteggiato dall’Inter e dal Barcellona. Elegante, ordinato, destro naturale, un metro e 87, in grado di cercare sempre la soluzione giusta a testa alta: un pallone che viaggia con il contagiri. Ha trovato posto nella Top 11 dei migliori Under 20 a livello europeo. E’ nato il 2 febbraio del 2006, ha cominciato la carriera nel settore giovanile dell’IF Brommapojkarna.

ESORDIO A 15 ANNI - Un bambino prodigio, come lo definirebbe Mourinho. A quindici anni ha debuttato nella terza serie (“Ettanfotboll”), giocando sette minuti in occasione della vittoria per 3-1 in casa del Pitea: era il 21 novembre del 2021, il tecnico del Brommapojkarna era Christer Mattiasson. Ora è il talento svedese più promettente. Kim Bergstrand, 55 anni, l’allenatore del Djurgardens, gli ha consegnato le chiavi. Lo considera un centrocampista universale: numero 8, oppure 10 classico, ma anche play, davanti alla difesa. Grande maturità. Tocco morbido, pressing, tiro dalla distanza. Bergvall si è preso il palcoscenico: venticinque partite, undici da titolare, due gol (all’Halmstads e al Brommapojkarna) e un assist all’ultima giornata contro il Kalmar.

LA SCELTA - Ha un contratto che scade nel 2025. Costa cinque milioni. Diventerà maggiorenne il 2 febbraio. Lascerà il Djurgardens in estate. L’Inter insiste, il Barcellona si è inserito. Bergvall ha segnato anche in Coppa al Landskrina. E incanta nella Svezia Under 21 di Daniel Bäckström: tre presenze e un gol nel giorno del debutto (13 ottobre del 2023) contro la Moldavia (4-0).