Juan Miranda e la promessa fatta al Milan

IL CT DE LA FUENTE - Miranda è un terzino che garantisce chilometri, spunti di qualità, una partecipazione costante alla manovra. Batterie che non finiscono mai. In passato lo aveva cercato anche la Juve: Miranda giocava ancora nel Barcellona. Tanti ostacoli, nella trattativa. A cominciare dal prezzo richiesto: quindici milioni. Ha fatto parte di tutte le rappresentative giovanili della Spagna. E nel 2021 ha esordito nella nazionale maggiore segnando un gol alla Lituania. E’ molto stimato dal ct Luis De la Fuente, che lo aveva allenato anche nell’Under 21. Difficile, però, che Miranda riesca a essere convocato per il prossimo Europeo in Germania: nel suo ruolo è chiuso da Gayà e Grimaldo.

Juansi è promesso al. Non ha rinnovato con il, si svincolerà a giugno. E ha scelto il club di Gerry. Un affare che potrebbe sbloccarsi già a gennaio, se la società spagnola dovesse accontentarsi di una cifra ragionevole. Terzino sinistro, ventitré anni, un passato nella cantera del, dove i suoi allenatori lo avevano paragonato a. Spinge e copre, è stato individuato dacome vice di Theo: un metro e 85, 71 chili, 94 partite, 7 gol e 11 assist nel Betis, che lo aveva scoperto da bambino, prima che Miranda andasse al Barcellona e poi facesse il percorso inverso. Con il club blaugrana aveva vinto nel 2018 lacon il tecnico Francisco. Poco spazio, però, nella squadra dei big. E la decisione di mettersi in gioco all’estero, in, allo: undici partite in. E nel 2020 il ritorno al Betis: prestito con diritto di riscatto. A Siviglia ha trovato un allenatore, il cileno Manuel, che ha saputo valorizzarlo.