Marlon Gomes, che scalata nel Brasile Under 23

Da Willian a Douglas Costa, da Fernandinho a Fred, da Luiz Adriano a David Neres, da Alex Teixeira a Marcos Antonio: lo Shakhtar continua a comprare in Brasile. Una fortunata e ricca collana di intuizioni e plusvalenze. L’ultima scommessa si chiama Marlon Gomes, che si prepara a sbarcare a Donetsk dal Vasco da Gama, in cambio di dodici milioni di dollari. Arriverà in Ucraina alla metà di febbraio, dopo gli impegni con il Brasile Under 23, che sta partecipando al torneo di qualificazione per le Olimpiadi.