Guessand, l’altra idea del Bologna

È nato in Francia , ma ha scelto la nazionale ivoriana, in onore dei suoi genitori e del suo idolo Didier Drogba : una storia che comincia ad Ajaccio , quella di Evann Guessand , centravanti, ventidue anni, tre gol tra Ligue 1 e Coppa con il Nizza di Francesco Farioli . È diventato un obiettivo di mercato del Bologna , che ha già prenotato l’argentino Santiago Castro , classe 2004, gioiello del Velez , in arrivo a Casteldebole a metà febbraio. L’idea del presidiante Joey Saputo è quella di consegnare un’altra punta a Thiago Motta , protagonista di uno splendido girone d’andata e in corsa per la qualificazione in Europa .

IL TENTATIVO - Guessand può diventate un’altra brillante intuizione di Sartori e Di Vaio, che hanno già portato a Bologna due talenti come Zirkzee e Ferguson. Nel Nizza non ha il posto fisso, a volte entra nel corso delle partite, è una carta che Farioli si tiene in tasca in caso di necessità. Sei presenze da titolare in Ligue 1 e dodici partendo dalla panchina. Guessand è in prodotto del vivaio del Nizza. È nato il primo luglio del 2021, è alto un metro e 88. Ha giocato in prestito nel Losanna, in Svizzera, e nel Nantes. Ha un contratto fino al 2026, è un destro naturale, il suo cartellino costa cinque milioni. È una prima punta che riesce a rendersi utile anche sulla fascia, nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1: una varietà di soluzioni che ha spinto il Bologna ad approfondire il discorso con il Nizza, contrario però all’ipotesi di una cessione in prestito senza l’obbligo di riscatto.